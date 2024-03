Highlights e gol Liverpool-Brighton 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 31 marzo 2024) Glie le azioni salienti di2-1, match della 30esima giornata di. I Seagulls sbloccano subito la gara dopo soli 2? con la rete di Welbeck, ma i padroni di casa trovano il gol del pari grazie a Luis Diaz al 27?. Nella ripresa si concretizza la rimonta grazie al gol di Salah, che al 65? fa 2-1 e regala tre punti ai Reds. In attesa del big match tra City e Arsenal, gli uomini di Klopp allungano in classifica a +3. Di seguito ilcon le azioni salienti. SportFace.

