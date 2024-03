Hi-Fi Rush | la versione PS5 è leggermente migliore di quella Xbox Series X

(Di domenica 31 marzo 2024) Digital Foundry ha pubblicato il video confronto dedicato allaPS5 edX di Hi-Fi, evidenziando che il nuovo gioco di Tango Gameworks presenta un comparto tecnicosulla console di Sony. La redazione inglese ha infatti evidenziato che nello specifico laper PlayStation 5 del gioco con protagonista lo spericolato e scalmanato Chai presenta delle ombremigliori, con una risoluzione più elevata che le rende più definite. Invece le prestazioni sono pressoché identiche su tutte e due le console. Digital Foundry ha comunque precisato che si tratta di un miglioramento decisamente marginale, aggiungendo inoltre che la maggior parte dei giocatori non sarà neppure in grado di riscontrare questa ...

