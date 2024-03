Henry Cavill è il prossimo James Bond? Eiza González lo sostiene per il ruolo iconico

(Di domenica 31 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Con le speculazioni che circondano ilattore destinato a interpretare l’agente segreto, il nome dicontinua a galleggiare tra i principali contendenti. Anche se le voci suggeriscono che Aaron Taylor-Johnson sia vicino a firmare un contratto come l’ottavolive-action, non mancano sostenitori entusiasti per, tra cui la sua collegacome007?loper il, ...

Secondo recenti indiscrezioni, l'ex Superman Henry Cavill sarebbe stato ingaggiato per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Non prendiamo troppo sul serio questa particolare voce, ma se le ultime ... (movieplayer)

Alex Pettyfer rivela di essere stato salvato dall'annegamento da Henry Cavill mentre stavano girando The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie. Henry Cavill è l'eroe di cui tutti abbiamo ... (movieplayer)

Henry Cavill vero Superman: sul set del nuovo film ha salvato la vita di un collega - L'attore ha avuto il sangue freddo di aiutare un collega prima che cadesse da una barca durante le riprese del nuovo film di Guy Ritchie.cinema.everyeye

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, Henry Cavill ha salvato Alex Pettyfer sul set: “Stavo per affogare!” - Sul set di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, ultimo film di Guy Ritchie, Henry Cavill non ha dimenticato il suo passato da Superman ...badtaste

Alex Pettyfer: "Henry Cavill mi ha salvato quando stato per annegare in The Ministry of Ungentlemanly Warfare" - Alex Pettyfer rivela di essere stato salvato dall'annegamento da Henry Cavill mentre stavano girando The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie.movieplayer