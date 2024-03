Hawaii fuori dall' ombrello Nato | ecco l' anello debole degli Usa

(Adnkronos) – Le Hawaii 'scoperte' dal Trattato Nato . Un nuovo attacco a Pearl Harbor o al comando dell'Indo-Pacifico a Honolulu potrebbe non far scattare l'articolo 5, quello in base al quale ognuno ... (periodicodaily)

Le Hawaii, 50° degli stati Usa, è fuori dalla Nato, sembra uno scherzo, ma non lo è - Le isole sono diventate Stato solo nel 1959, dieci anni dopo la firma del Trattato atlantico. In teoria l’Alleanza copre solo Europa e Nord America e la rete americana Cnn se ne è accorta ...rainews

