“Hanno tagliato la scena” Amici 23 e quello che non si è visto “Cosa è successo davvero”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) La puntata di ieri, 30 marzo, di23 è stata gonfia di accadimenti. Tra le due eliminazioni, fuori dalla scuola sono finiti Nicholas e Giovanni, c’è stato tempo anche il giallo di unatagliata. Il pubblico si è accorto di quanto. La produzione, da parte sua, non ha spiegato il fatto eppure gli insider del programma si sono lasciati sfuggire tutti i dettagli. Tornado per un attimo alle eliminazioni, l’uscita di Nicholas ha diviso il pubblico, meno quella di Giovanni. >>“Tu sei fuori, mi dispiace”.23, l’annuncio choc di Maria che ci resta malissimo. Ma il pubblico gioisce: “Finalmente” Sul secondo ballerino la valutazione è quasi unanime: non doveva essere eliminato al posto di Marisol, con la quale era andata in ballottaggio. “Giovanni non ti meritano, non...