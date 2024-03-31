Hande Ercel | Ecco Chi È Il Suo Nuovo Fidanzato!

Hande Erçel seçim tarziyla dikkat çekti! Mini etek gömlek kombini... - Hande Erçel "Hepimize hayirli olsun" demekle yetindi. Güzel oyuncunun seçim kombini de gözlerden kaçmadi. Mini etek-gömlek kombiniyle begeni toplayan Hande Erçel muhabirlerle selamlastiktan sonra ...bursahakimiyet.tr

Hande Erçel, istenmeyen gelin iddialarina cevap verdi! - Son olarak Burak Deniz ile birlikte kamera karsisina geçtigi 'Bambaska Biri' projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, Instagram sayfasindan yaptigi bir paylasimla gündeme geldi. Ata bi ...gazetevatan

ÜNLÜLER SANDIK BASINA GITTI, NELER YASANDI - 31 Mart yerel seçimlerinin heyecani, ünlülerin de sandik basina gelmesiyle doruk noktasina ulasti. Ünlü isimler, vatandaslik görevlerini yerine getirirken renkli görüntüler olusturdu.haberekspres.tr