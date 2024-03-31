Hande Ercel | Ecco Chi È Il Suo Nuovo Fidanzato!

Hande Ercel

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Hande Ercel: Ecco Chi È Il Suo Nuovo Fidanzato! (Di domenica 31 marzo 2024) Hande Ercel: la famosa attrice turca è di Nuovo felicemente fidanzata, dopo la fine della storia con Kerem Bursin. Ecco chi è la sua dolce metà, Hakan Sabanci! Hande Ercel è un’attrice diventata conosciutissima anche in Italia, per il suo ruolo di Eda in Love Is In The Air. Tutti la amarono anche per via della relazione con il collega Kerem Bursin, Serkan nella soap opera. A distanza di anni, Hande ha un Nuovo amore con cui è uscita allo scoperto. Hande Ercel: chi è e cosa fa il Fidanzato Hakan Sabanci! Hande Ercel è fidanzata ed ormai la cosa è diventata ufficiale. Dopo tante settimane di voci ed indiscrezioni, è stato confermato che l’attrice turca ha voltato pagina ...
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  • Hande Ercel

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