Hamas, non ancora deciso se inviare delegazione a colloqui - (ANSA-AFP) - GAZA, 31 MAR - Un funzionario di Hamas ha comunicato che la fazione palestinese non ha ancora deciso se inviare o meno una delegazione al Cairo e a Doha per discutere di una nuova tregua ...gazzettadiparma

In Israele migliaia di persone hanno protestato per chiedere le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu - Sabato in diverse importanti città israeliane – Tel Aviv, Gerusalemme, Bersabea, Haifa – migliaia di persone si sono radunate e hanno manifestato per chiedere le dimissioni del primo ministro Benjamin ...ilpost

Operazione per Netanyahu, ministro Levin sarà premier ad interim di Israele - Il primo ministro Benjamin Netanyahu verrà operato stasera per un'ernia dopo la riunione del gabinetto di guerra. Durante l'intervento le sue funzioni saranno esercitate dal ministro della Giustizia Y ...ilgiornale