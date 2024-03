Hamas | Distanti da Israele per tregua

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 17.45ritiene ancora "troppo" le posizioni tra il movimento eper "fare progressi" nei negoziati su unaa Gaza. Lo ha reso noto un responsabile della fazione palestinese. "Dubito che ci saranno progressi nei negoziati perché le posizioni sono troppo", ha detto il funzionario in condizione di anonimato. Il primo ministro israeliano Netanyahu non è serio,non è interessato. L'amministrazione Usa non esercita pressioni reali" E poi: "Indecisi se inviare una delegazione al Cairo e a Doha" per i colloqui