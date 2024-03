Ha ucciso la compagna Non risponde

(Di domenica 31 marzo 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre Aimiose Osarumwense, il 45enne nigeriano arrestato per l’omicidio dellaJoy Omoragbon, sua connazionale di 49 anni, uccisa con diverse coltellate giovedì pomeriggio nel loro monolocale di via Donizetti, al civico 19 di Cologno al Serio, centro storico del paese. Durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dopo l’arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio, Aimiose Osarumwense non ha risposto alle domande del giudice delle indagini preliminari che ha convalidato l’arresto. Assistito dall’ avvocato Francesco Pierotti, il 45enne ha scelto la via del silenzio davanti al giudice che, al momento, si è riservato di decidere se e quali saranno le misure cautelari. Pur collaborativo e cosciente è ...

