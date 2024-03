Guy Ritchie e “The Gentlemen” | tra il pub e il red carpet

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 mar – In queste settimane si è tornato prepotentemente a parlare del regista inglese Guy, grazie alla serie per Netflix The, tratta dal suo film omonimo, che ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico. Ma cosa rende così affascinante la vita e la carriera di un personaggio sicuramente fuori dagli schemi canonici del mondo hollywoodiano? Nascita ed evoluzione Nato nel 1968 ad Hatfield, cittadina dell’Hertfordshire, da famiglia borghese, mostra però subito il suo animo ribelle, venendo espulso ed abbandonando definitivamente la scuola a soli 15 anni a causa dell’uso di droga e del fatto di intrattenersi con le ragazze negli edifici della stessa. Appassionato di cinema, fonda la casa di produzione SKA films (omaggio ad uno dei suoi generi musicali preferiti) e, dopo il cortometraggio The Hard Case, fa il suo esordio ...