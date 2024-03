Guerre | l’appello del Papa | Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev | entrino gli aiuti a Gaza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 31 marzo 2024) “Unogenerale di tutti itra Russia e Ucraina”. È ciò che chiedeFrancesco nel corso dell’Urbi et Orbi di Pasqua. Applauso della folla in piazza. “Il mio pensiero – dice il Santo Padre – va soprattutto alle vittime dei tanti conflitti che sono in corso nel mondo, a cominciare da quelli in Israele e Palestina, e in Ucraina. Cristo Risorto apra una via di pace per le martoriate popolazioni di quelle regioni. Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico unogenerale di tutti itra Russia e Ucraina: tutti per tutti! Inoltre, faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agliumanitari a, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre ...