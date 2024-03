Guerra | ultime notizie Netanyahu | pronti ad agire a Rafah e ad evacuare i civili Hamas | ancora troppo distanti da Israele su una tregua

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 31 marzo 2024) Il bilancio dei morti nell'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza è salito a 32.782 morti, secondo quanto ha dichiarato il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da. Ieri sera un bombardamento israeliano ha colpito un gruppo di persone in attesa dei camion di aiuti umanitari: 17 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite. Intanto un ufficiale israeliano di vent'anni è stato ferito a coltellate in modo non grave a Beer Sheva da un assalitore che è stato 'neutralizzato', cioè ucciso dalle forze dell'ordine.si sottoporrà ad un intervento chirurgico all'ernia, interim al ministro della Giustizia Levin