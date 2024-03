Grande Fratello | Perla Vatiero svela in quale momento ha pensato di abbandonare il reality e dopo quale gesto ha capito che l’amore con Mirko Brunetti non era mai finito

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 31 marzo 2024) Nel corso della puntata domenicale di Verissimo del 31 marzo 2024, Silvia Toffanin ha intervistato anche la vincitrice del. L’ex gieffina ha raccontato le sue emozionila vittoria: Sono felicissima, molto emozionata, devo un attimo metabolizzare il tutto, non mi rendo ancora conto che ho vinto, sono sincera, non mi aspettavo di arrivare in qui, non mi aspettavo di vincere nelin cui sono entrata in quella casa con tante paure perché, veramente, inizialmente, ero timorosa nell’entrare, perché sapevo la mia situazione,, quindi, ero un po’ in dubbio. Però sono entrata, è stata un’esperienza unica, inspiegabile, per me è stato un viaggio magico… Sono emozioni molto forti…è saltato, veramente, quel ...