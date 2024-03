“Granchi“ | ora si fa dura Il ko di Bergamo fa male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Le restanti cinque giornate del Nuoto Club Monza iniziano e finiscono con due avversarie davvero niente. Perché sabato 6 aprile i “” se la dovranno vedere con la capolista Piacenza, una corazzata allestita con l’intenzione di fare rotta verso la serie A2. La stagione regolare del settebello monzese si concluderà sabato 4 maggio: la rivale sarà il Metanopoli Milano, attuale titolare della terza piazza. Il Ncm, tra le due sfide estreme, dovrà fare i conti con tre squadre decisamente più abbordabili: una è il Waterpolo Novara, ancora immobile a quota 0. Le altre sono l’Aquatica Torino e la Rari Nantes Imperia. Ognuno dei restanti 15 punti in palio è, comunque, pesantissimo per la compagine allenata da Stefano Ingegneri, passata in poco tempo dal sogno dei playoff all’incubo dei playout. Una minaccia che si è concretizzata a causa dei ...