Golf | Manassero chiude quinto in India | vince Nakajima

(Di domenica 31 marzo 2024) Ancora una buona prova di Matteonel DP World Tour. A New Delhi, l’azzurro ha chiuso alposto, con uno score di 276, l’Heron Open vinto dal giapponese Keitacon un totale di 271 colpi. In testa al termine del primo giro, terzo a metà gara, quarto dopo il “moving day”, il 30enne veneto nelle ultime 18 buche ha pagato a caro prezzo un parziale in 73 colpi che non gli ha permesso di stanziarsi alle spalle del nipponico. Dopo il ritorno al successo sul massimo circuito continentale, in Sudafrica e nel Jonsson Workwear Open,continua a dimostrare di essere tornato a giocare su ottimi livelli. Terza top 5 stagionale e nono posto nella Race to Dubai. Per quanto riguarda gli altri italiani, Francesco Laporta si è classificato 26esimo davanti a Lorenzo Scalise, 31esimo. ...