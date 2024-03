Golf | Manassaro terzo top 5 stagionale all’Hero Indian Open

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 marzo 2024 – Keita Nakajima ha conquistando con merito il primo successo sul DP Wolrd Tour con una vittoria annunciata nell’Hero, seconda tappa dell’Asian Swing. Sull’impegnativo Gary Player Course del DLF& Country Club di Nuova Delhi, il 23enne giapponese ha gestito il grande vantaggio sugli inseguitori maturato al termine delgiro. Keita Nakajima, classe 2000, vincitore dell’Ordine di Merito del Japan Tour nel 2023 ed ex numero 1 del Amateur World Ranking per un record di 87 settimane, ha chiuso le ultime 18 buche in 73 per un totale di -17, lasciando i secondi, lo svedese Sebastian Sodergerg, lo statunitense Johannes Veerman e l’o Veer Ahlawat a quattro colpi. Ancora una buona prova di Matteo Manassero che ha chiuso al 5° posto, con uno score di 276 (65 68 ...