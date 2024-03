Golf | Keita Nakajima vince l’Hero Indian Open | Matteo Manassero chiude quinto

(Di domenica 31 marzo 2024) Prima vittoria in assoluto sul DP World Tour per. Il giapponese si prende tutto al2024, permettendosi, dopo giri in -7, -7 e -4, di far registrare anche un +1 come giro conclusivo per terminare a -17. Si tratta del secondo nipponico, dopo Rikuya Hoshino, are sul circuito nel 2024, ed è il settimo in assoluto sull’ex tour europeo. Si porta al 13° posto nella Race to Dubai e, in aggiunta, entrerà nei primi 80 del ranking mondiale, aprendosi peraltro numerose porte tra Major e PGA Tour. Alle sue spalle tris di risalite in classifica, con l’o Veer Ahlawat, lo svedese Sebastian Soderberg e l’americano Johannes Veerman che rimangono a quattro colpi di distanza (ma, a un certo punto, il divario era ancora più elevato). In ...

