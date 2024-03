Le notizie di domenica 31 marzo sull’attentato a Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Kiev: da inizio guerra uccisi 537 bambini, feriti altri 1.273 (corriere)

In Donbass le retrovie sono diventate il fronte. Le manovre di Mosca testano gli alleati - Ma gli aiuti non arrivano o ritardano. Il Congresso Usa continua a congelare i 60 miliardi di dollari stanziati in ottobre. L’Europa promette, ma mantiene poco. «A noi arriva meno della metà di quanto ...msn

Roberto Burioni: «L’Università deve essere il luogo della tolleranza, non possiamo chiuderci» - Il virologo sulle decisioni anti Israele: «Copiamo il meglio dagli Usa, non queste cose. Vedo eccessi che non mi piacciono. Da studente ho vissuto gli anni Settanta, erano anni caldi ma è meglio non r ...corriere

Gli Usa inviano a Israele migliaia di maxi-bombe da 900 kg che fanno stragi di civili - Nuovi raid su persone in attesa di aiuti. Il sostegno armato di Washington a Israele non viene assolutamente messo in discussione. Da Ramallah: "Chiedere a Netanyahu di smettere di ammazzare civili e ...today