(Di domenica 31 marzo 2024) Stadio Alberto Piccoalle 15. Spezia (3-4-2-1): Zoet; Tanco, Hristov, Nikolaou; Mateju, Nagy, Esposito S., Elia; Verde, Jagiello; Falcinelli. All. D’Angelo. A disposizione: Mascardi, Jureskin, Bertola, Muhl, Gelashvili, Vignali, Cipot, Bandinelli, Candelari, Kouda, Moro, Esposito F.. indisponibili: Crespi, Wisniewski, Reca, Di Serio, Cassata. Ascoli (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Bayeye, Masini, Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Streng, Rodriguez. All. Carrera. A disposizione: Bolletta, Llach, Quaranta, Maiga, Silvestri, Celia, Milanese, Tavcar, Valzania, Giovane, Nestorovski, Duris. Indisponibili: Bogdan, Kraja, Mendes, Falasco, Adjapong, Botteghin. Arbitro:di Seregno, assistenti Capaldo di Napoli e Fontani di Siena, quarto ufficiale Iacobellis di Pisa (al Var Meraviglia di Pistoia, all’Avar Camplone di Pescara). F.B.

Ecco come scenderanno in campo Ajax, PSV Eindhoven, Az e Feyenoord: Probabili formazioni Eredivisie 2023 / 2024 L’ Eredivisie è la massima serie professionistica del calcio olandese e vive nel ... (calcionews24)

Gli schieramenti domani al ’Picco’. L’arbitro è Sozza - Domani alle 15 allo Stadio Alberto Picco Spezia e Ascoli si sfideranno. Le formazioni ufficiali e gli indisponibili sono stati comunicati. Arbitrerà Sozza.lanazione

Paura in Olanda, si barrica con 4 ostaggi in un caffè - Grande paura in Olanda per quello che poteva avere tutti gli ingredienti di un attentato terroristico. La piccola cittadina di Ede, 110mila abitanti nel cuore dei Paesi Bassi, si è svegliata col cuore ...ansa

Sondaggi, la lista Stati Uniti d’Europa guidata da Renzi riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento. E supera Calenda - Dentro la lista Stati Uniti d’Europa, dentro Azione, fuori l’Alleanza Sinistra-Verdi, fuori la lista Pace Terra e Dignità di Michele Santoro. A poco più di due mesi dalle elezioni europee, oltre ai ra ...ilfattoquotidiano