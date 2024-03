Gli Editoriali dell’ASviS | in un mondo che invecchia | gli anziani non possono essere soltanto un peso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 31 marzo 2024) Si riporta di seguito il testo scritto da Donato Speroni,sta, di venerdì 29 marzo 2024. Alla fine di questo secolo per ogni persona che compirà ottant’anni ci sarà un solo neonato. La scommessa del futuro sarà come mantenere glinella popolazione attiva. E per l’Italia si pongono problemi urgenti. L’anno della svolta potrebbeil 2064, esattamente tra quarant’anni. Secondo diversi studi, per quella data la popolazione mondiale raggiungerà il picco, stimato attorno ai 10,9 miliardi, per poi cominciare a decrescere. La ragione principale del calo è la brusca diminuzione della fecondità femminile: in tutto ilsi fanno meno figli e questa propensione per famiglie più piccole sta arrivando anche in Africa dove fino a poco tempo fa la media era di sei figli per ...