Giro delle Fiandre | un passaggio a livello ferma la corsa | cosa è successo nella Ronde

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Giornata della Santa Pasqua e giornata di. La Seconda Monumento di questa stagione tiene banco e lavan Vlaanderen riserverà ai corridori un percorso di 270,8 chilometri in cui si dovrà affrontare ben 17 muri (di cui 11 in pavé) e 7 settori sulle pietre. Non ci si potrà distrarre neanche un secondo, se si vorranno evitare le trappole disseminate lungo il percorso. Unain cui si è tentato subito di animare la scena con un’azione da parte di alcuni fuggitivi. Un gruppetto formato da van Lerberghe (Quick-Step), Dekker (Arkea), Aniolkowski (Cofidis), Touze (Decathlon), Durbridge e Reinders (Jayco), Taminiaux (Lotto) e Vermoote (Bingoal), che hanno approfittato della passività del plotone per andare in avanscoperta. Un piccolo imprevisto c’è stato a circa 200 km dal traguardo, ...