Giro delle Fiandre femminile 2024 | vince Elisa Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Oudenaarde (Belgio), 31 marzo- Non solo Mathieu Van Der Poel e la sua tripletta al, con uno straordinario Luca Mozzato a finire a sorpresa sul secondo gradino del podio e un coraggioso Alberto Bettiol a piazzarsi nono dopo un lungo attacco da lontano: poco dopo, nella garatrova la sua doppietta a distanza di 9 anni dal primo successo e lo fa grazie a una straordinaria vittoria in volata, non esattamente il piatto forte della casa. La cronaca La piemontese regola Katarzyna Niewiadoma e lo fa anche grazie al grande lavoro della compagna di squadra Shirin Van Anrooij, a testimonianza di una Lidl-Trek sempre più competitiva. Alle spalle di questo terzetto si piazza il ...