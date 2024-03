Giro delle Fiandre femminile 2024 oggi in tv | orario | percorso | altimetria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo vent’anni, ilè diventata unagare più interessanti anche del panorama. Ventunesima edizione della Ronde, con unovviamente più breve rispetto a quello degli uomini ma non per forza meno duro: le gambe del gruppo verranno messe a dura prova.Sono 163 i chilometri da percorrere rispetto agli oltre 270 della controparte maschile, ma le difficoltà ci sono: dal -90 in poi inizia la rumba, con dodici muri da affrontare e sette tratti complessivi di pavé. Anche per le donne il finale prevede la scalata finale a Oude Kwaremont e Pateberg, prima dei 13 chilometri finali che chiuderanno la corsa.FAVORITE La favorita d’obbligo è colei che ha il numero uno sulla schiena, Lotte Kopecky (SD ...