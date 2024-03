Giro delle Fiandre femminile 2024 | impresa Longo Borghini | secondo trionfo alla Ronde

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024)di Elisa. L’azzurra, campionessa italiana in carica, ha trionfato aled è riuscita così a vincere per la seconda volta la, visto che si era già imposta nove anni fa, nel 2015. Dopo una gara durissima sotto la pioggia, col fango, i sanpietrini dei muri da scalare, il freddo, e le cadute sul Koppenberg, dove diverse favorite, tra cui la belga Lotte Kopecky, sono state costrette al ritiro, arriva la fuga da lontano e tutto si risolve allo sprint: la trentaduenne della Lidl-Trek impreziosisce ulteriormente il suo palmares battendo la polacca Katarzyna Niewiadoma e l’olandese Shirin van Anrooi, sua compagna di squadra e gregaria perfetta per la volata, che completano il podio. SportFace.