Giro delle Fiandre 2024 | trionfa Van der Poel Secondo Luca Mozzato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Oudenaard, 31 marzo– Pronostici rispettati al. Mathieu Van der(Alpecin) stravince la classica dei muri. L’olandese inizia a muoversi quando all’arrivo mancano più di 100 chilometri andando a rintuzzare di volta in volta gli attacchi che arrivano dalle altre squadre, impegnate a mettere in difficoltà il favorito numero uno della vigilia. Senza Pogacar, per scelte di calendario, e Van Aert, infortunato dopo la tremenda caduta di pochi giorni fa alla “Attraverso le”, tutti gli occhi erano sull’olandese campione del mondo. Che concede il tris aldopo i successi nel 2020 e 2022, centrando il quinto podio consecutivo. Vince in maglia iridata come Peter Sagan nel 2016, arriva al traguardo dopo una cavalcata ...