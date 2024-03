Giro delle Fiandre 2024 | ordine d’arrivo Il tris di Van der Poel | il coraggio di Bettiol e il colpo di Mozzato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Oudenaarde (Belgio), 31 marzo- Dopo i successi ottenuti già nel 2020 e nel 2022, Mathieu Van Dercala ilale lo fa grazie all'azione decisiva nata sul Koppenberg, dove gran parte dei corridori si impantana nel fango ed è costretto a scendere dalla bici: non il campione iridato su strada e nel ciclocross, che fa il vuoto e da lì in poi si invola verso l'ennesima impresa della sua carriera. Ai suoi rivali, tra cui non ci sono il vincitore in carica Tadej Pogacar (per scelta tecnica) e l'idolo di casa Wout Van Aert (per infortunio), resta solo da lottare per il podio: a completarlo sono Lucae Michael Matthews (poi declassato appannaggio di Nils Politt), mentre mastica amaro Alberto ...