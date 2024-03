Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni dopo l’eliminazione di Amici | cosa hanno detto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 31 marzo 2024) Durante la seconda puntata del serale di23è stato il primo eliminato e pocoè stato raggiunto dall’ex migliore amico. Appena uscito dallo studioha spiegato perché sente di aver vinto, almeno a livello umano. “È arrivata la fine. Sono contento di essere arrivato fino a questo punto, di aver partecipato ad. Ho imparato tantissimo, è stato molto bello. Prima di essere ballerini, artisti, siamo persone, ed il fatto di essere arrivato così tanto umanamente per me è già una vittoria. Sentire Maria, i professionisti dire quelle cose, non scontate, per me è già una vittoria. Dal lato artistico dovrò migliorare, però sì per me questo è molto importante. Ho imparato a non condizionarmi da quello che ...