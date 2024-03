(Di domenica 31 marzo 2024) Il diplomaticoiano più alto in grado aha smentito qualsiasi forma didel governoiano nell’accoltellamento di untv a. L’incaricato d’affari del regime, Mehdi Hosseini Matin, ha detto che l’«nega qualsiasi legame» con l’aggressione a Pouria Zeraati, 36 anni, presentatore diInternational, avvenuta all’esterno della sua casa...

Giornalista accoltellato a Londra, l'Iran smentisce ogni coinvolgimento - Scrive il Guardian, che pubblica una foto del Giornalista nel letto d'ospedale sorridente mentre fa il segno della vittoria con due dita - che Zeraati era stato più volte… Leggi ...informazione

Giornalista iraniano accoltellato a Londra: si sospetta un mandato del regime - Ancora in corso l’indagine per capire chi ha assalito Pouria Zeraati, che anche dall’esilio non aveva timore di raccontare il regime. Da dopo la morte di Mahsa Amini l’Iran ricatta e intimidisce i rep ...corriere

Londra, accoltellato un Giornalista iraniano critico con Teheran. È vivo ma in ospedale - LONDRA - Un Giornalista iraniano, conduttore di una rete televisiva indipendente critica verso il regime di Teheran, è stato accoltellato venerdì sera sulla porta di casa nella capitale britannica.repubblica