Giorgia Meloni parla e poi fa dietrofront | “Tutto travisato” Di fronte alle armi nucleari che dirà?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) di Riccardo Bellardiniè tornata are,luja! E’ periodo di resurrezioni, lei è fieramente cristiana, una volta ci ha sfondato le orecchie per ricordarcelo, sarà un segnale. La premier aveva l’obiettivo di schiarire il nostro cielo convulsamente annuvolato, pieno d’inquietudine, sferzato dal vento tenebroso di guerra. Voleva in qualche modo, forse, in cuor suo, tranquillizzarci. Lei in fondo, è una giocherellona. Per questa sua indole bambinesca, direi favoleggiante, siam finiti in prima pagina sul Wall Street Journal. Che onore! Cara, tu piena di voce sprezzante, quante volte negli ultimi tempi sei rimasta in silenzio quando avremmo voluto sentire le tue parole. Ed eccoti, finalmente, quando le speranze erano già svanite nell’abisso, tornare a far squillare le corde vocali. Uno squillo ...