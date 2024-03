Giaccherini | «L’Inter ora pensa solo a una partita! E la Juventus ci credeva»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)è dell’idea che perci siaunada giocare da qui a fine stagione. Per l’ex giocatore, ospite di DAZN, anche un commento sul distacco in classifica della. UNA, nonostante la vittoria di ieri del Milan, per Emanuelenon avrà pressioni: «Puòre soltanto al derby? Penso di sì. Perché tanto ormai lo scudetto è in cascina, quindi io credo chesia con la testa proiettata a quello. In Coppa Italia è uscita, in Champions League è uscita. Quello può rendere la stagione un po’ più o meno amara a seconda delle due parti». LA BUGIA – In casa, la sconfitta di ieri 1-0 al 93’ con la Lazio ha creato ulteriori ...