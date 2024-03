George Russell deve ringraziare l’ingegnere di Stroll: spunta l’audio che può avergli salvato la vita - Se George Russell è uscito incolume da una situazione pericolosissima nell'ultimo GP d'Australia, deve ringraziare l'ingegnere di pista di Lance Stroll ...fanpage

Incidente Russell e Alonso: telemetria - Incidente Russell e Alonso. L'ultimo giro del Gran Premio d'Australia 2024 è stato teatro di un controverso incidente tra Fernando Alonso e George Russell, ...automotore

'The Lady with the torch', 100 anni della Columbia a Locarno - Un'immersione tra cineasti come Howard Hawks, Frank Borzage, Fritz Lang, Frank Capra, George Stevens, George Cukor , John Ford e star come Rita Hayworth, Jean Arthur, Rosalind Russell e William Holden ...ansa