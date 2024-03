Gema solida Vittoria netta contro Rieti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024)Montecatini 71 NPC62MONTECATINI: Savoldelli 3, Mastrangelo 13, Passoni 9, Korsunov 7, Di Pizzo 8, Mazzantini 16, Corgnati 8, Pirani 4, Dell’Anna 3, Angelucci, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re. NPC: Sulina 2, Da Campo 6, Markovic 16, Del sole 1, Zucca 9, Cassar 10, Melchiorri 16, Mele 2, Sane ne, Margarita ne, Reginaldi ne, Novelli ne. All. Ponticiello. Arbitri: Morra e Manganiello. Parziali: 24-13, 36-24, 59-47. Nessun problema per laMontecatini, che regola 71-62 la NPCdopo essere stata avanti per tutti i quaranta minuti. Quarto posto che per la banda di Del Re è sempre più vicino. La cronaca. Rompe il ghiaccio Mastrangelo, che con Da Campo dà vita ad uno dei duelli più interessanti del match. Un’altra sfida nella sfida è quella sotto ...