Secondo media egiziani e internazionali, riprenderanno domenica 31 marzo i colloqui al Cairo tra Hamas e Israele per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Intanto, l'Oms lancia l'allarme: ... (fanpage)

Quattro osservatori Onu della missione di supervisione della tregua Untso sono stati feriti in un raid nei pressi di Rmeish, nel sud del Libano a ridosso della linea blu di demarcazione con Israele . ... (ilsole24ore)

I colloqui puntano a ottenere uno stop di sei settimane nelle operazioni israeliane nella Striscia in cambio della liberazione di 40 dei circa 130 ostaggi ancora detenuti. Attacco con coltello a ... (sbircialanotizia)

Gaza, tregua e ostaggi: nuovo round negoziati Israele-Hamas al Cairo - Nuovo round di negoziati oggi al Cairo finalizzati a raggiungere un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti nell'enclave ...adnkronos

Militare israeliano accoltellato a Beer Sheva, ucciso l'attentatore: panico alla stazione dei bus. Riprendono oggi i negoziati sulla tregua - Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di..ilgazzettino

Gaza, le bombe fanno paura: rischio escalation in Europa. Gerusalemme deserta - Pasqua senza pellegrini a Gerusalemme.La guerra a Gaza fa paura. Non si sono visti quest’anno i turisti che affollano la Terra Santa per ...iltempo