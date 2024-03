Gaza | Idf diffonde video di operazione in ospedale al Shifa

(Di domenica 31 marzo 2024) L'esercito israeliano ha diffuso undelle operazioni dei giorni scorsi nell'alCity. Secondo l'Idf, che precisa che i raid hanno avuto luogo in zone mirate della struttura, nei combattimenti sono stati uccisi circa 150 terroristi di Hamas, tra cui due capi dell'ala militare, Ra'ad Thabat e Mahmoud Khalil Ziqzouq.

Eurofighter italiani schierati nella base polacca di Malbork hanno effettuato ieri una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico. Frammenti di un Drone di Mosca trovati in Romania. Il ... (ilsole24ore)

Guerra Israele–Hamas, oggi al Cairo i negoziati. Raid su persone in attesa di aiuti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, oggi al Cairo i negoziati. Raid su persone in attesa di aiuti. LIVE ...tg24.sky

Gli Usa inviano a Israele migliaia di maxi-bombe da 900 kg che fanno stragi di civili - Nuovi raid su persone in attesa di aiuti. Il sostegno armato di Washington a Israele non viene assolutamente messo in discussione. Da Ramallah: "Chiedere a Netanyahu di smettere di ammazzare civili e ...today

Libano, colpiti quattro osservatori dell'Onu - Solidarietà ai Caschi Blu feriti arriva dal primo ministro libanese, Najib Mikati, che ha chiamato il capo dell'Unifil, lo spagnolo Aroldo Lazaro, per esprimere vicinanza e per condannare l'attentato.ilgiornale