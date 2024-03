Futuro Calzona | pazza idea di De Laurentiis | decisione inedita per il 2024 25

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 31 marzo 2024)può rimanere al Napoli? Il presidente Aurelio Deha in mente un piano per la prossima stagione: l’indiscrezione La sconfitta rimediata ieri contro l’Atalanta affievolisce le speranze Champions del Napoli. Senza la qualificazione alla massima competizione europea ildisulla panchina azzurra è fortemente in dubbio. Tra i possibili successori spiccano le ipotesi Conte e Italiano, senza dimenticare anche la suggestione Sarri.ha lavorato tanti anni al fianco di Sarri, come vice. Poi la svolta con il ruolo di Commissario Tecnico della Slovacchia, di fatto prima esperienza concreta da allenatore titolare. Cosa ne sarà didopo la probabile fine dell’esperienza in azzurro? Tra le ipotesi sbuca un ritorno al passato, con De ...