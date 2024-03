Fuori programma in piazza San Pietro | l’icona Resurrexit cade durante la messa del Papa video

(Di domenica 31 marzo 2024) “sicut dixit”, la frase iconica della Pasqua, è risuonata più volte inSan, con unche ha turbato i fedelilacelebrata daFrancesco. Nel corso della celebrazione presieduta questa mattina daFrancesco sul sagrato vaticano per la Domenica di Pasqua, il forte vento che soffiava suSana un certo punto ha fattore pesantemente a terra propriodel, situata proprio vicino alla postazione del Pontefice. Gli inservienti vaticani sono immediatamente accorsi per rialzare l’immagine sacra e rimetterla in sicurezza, sotto lo sguardo corrucciato di Jorge ...

Surreale invasione in Brasile: tifoso entra per ben due volte in campo nella stessa partita - Durante la finale di andata del campionato Pernambucano, un tifoso ha fatto irruzione in campo per ben due volte prima di essere definitivamente arrestato ...fanpage

Amici 23, Giovanni Tesse Fuori dal Serale: "L'esperienza più bella della mia vita, sono consapevole che..." (VIDEO) - Se l'allievo di Emanuel Lo ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, il latinista ha ricevuto l'esito del ballottaggio in casetta insieme a Marisol Castellanos.comingsoon

Diego Abatantuono: «Fedez Mi fa tenerezza, lo hanno tradito. Io, re delle battute da bar» - Comunque vada, lui ha già vinto. Il solo ingresso di Diego Abatantuono nello studio di LOL - Chi ride è Fuori 4 - su Prime Video dal primo aprile - vale il programma. Sigla ...ilgazzettino