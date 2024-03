Fuga di monossido in casa | due persone intossicate a Pavia | trasferite in ospedale

Intossicazione da monossido di carbonio per 11 persone - tra cui 5 bambini - a Pergo, frazione del Comune di Cortona, in provincia di Arezzo . È accaduto nella chiesa del paese mentre si stava ... (tg24.sky)

Pavia, Fuga di monossido: due persone intossicate portate d’urgenza in ospedale dal 118 - Coinvolti un uomo di 49 e una donna di 35 anni: non sono in pericolo di vita. Accertamenti in corso per capire le cause della Fuga di gas ...milano.repubblica

Pont Canavese, intossicati dal monossido durante la messa di Pasqua: adulti e bimbi in ospedale - Venticinque fedeli - tra cui anche il parroco - intossicati dal monossido di carbonio durante la messa notturna di Pasqua. Ieri sera verso le ore 22,30 i sanitari del 118 sono intervenuti presso la ...targatocn

Pavia, due intossicati dal monossido - PAVIA. Due persone intossicate dal monossido al secondo piano di una palazzina in viale Sicilia a Pavia il giorno di Pasqua. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno rilevato immediatamente con i ...laprovinciapavese.gelocal