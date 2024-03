Fuga di gas alla messa di Pasqua | decine di fedeli in ospedale | tra cui un bimbo di 8 anni

(Di domenica 31 marzo 2024) Unadi gas nella chiesa di San Costanzo a Pont Canavese in provincia di Torino ha visto finire in40 persone, tra le quali undi 8. In 10 in camera iperbarica per intossicazione da monossido di carbonio.

quaranta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino) nella chiesa parrocchiale di San ... (gazzettadelsud)

Fuga di gas durante la veglia di Pasqua, quaranta persone intossicate in chiesa a Torino - Quaranta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino) nella chiesa parrocchiale ...ilmessaggero

Pont Canavese (Torino) Fuga di gas in chiesa: 40 in ospedale - A Pont Canavese (Torino) 40 persone sono finite in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio verificatasi nella chiesa parrocchiale di San Costanzo durante la veglia pasquale. Dieci pers ...tgcom24.mediaset

Fuga di gas durante la veglia di Pasqua a Pont Canavese (Torino): decine di fedeli intossicati - Ci sarebbe un guasto alla caldaia all’origine della Fuga di gas avvenuta nella parrocchia San Costanzo di Pont Canavese (Torino) durante la veglia di Pasqua, in seguito alla quale molti fedeli hanno ...notizie.virgilio