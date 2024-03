Franco Micalizzi presenta “Guitar in Love” feat Alfredo Bochicchio

(Di domenica 31 marzo 2024) foto di Icon PhotoROMA – Dal 29 marzo , l’album, disponibile in digitale (NewTeamMusic/Believe). “Collaboro con il Maestroda 30 anni, ricordo che le prime chitarre che registrai per lui furono nei primi anni ’80 per la colonna sonora del film “Non c’è due senza quattro” di Bud Spencer e Terence Hill – racconta– tempo fa riascoltammo insieme dei bellissimi brani cheaveva realizzato per alcuni film, programmi televisivi o per sonorizzazione e ci venne l’idea di realizzare un disco in cui la mia chitarra fosse protagonista”. “Il filo conduttore di questo album è il cuore e l’amore per la musica e la melodia. Ci commuoviamo ancora quando sentiamo delle belle armonie e dei bei suoni – prosegue– Io mi sono sforzato per cercare di essere all’altezza delle ...

