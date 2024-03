(Di domenica 31 marzo 2024) Nella puntata di oggi, 31 marzo 2024, nel giorno di Pasqua, aIn sarannoe suo, affetto da autismo e a cui il padre ha dedicato la sua vita. Ma chi? Cosa sappiamo su di loro?è un imprenditore di CastelVeneto. La loro storia ha ispirato un film per la regia di Gabriele Salvatores dal titolo “Tutto il mio folle amore”. Con loro oggi aIn anche Don Antonio Mazzi, in collegamento, e Nico Acampora, fondatore di “PizzAut”.è nato e cresciuto in provincia di Treviso e la sua vita è completamente divisa in due, l’anno zero, ...

Sarà Gianni Franco Papa ad assumere il ruolo di ad per la banca Bper , una notizia anticipata dal Giornale d'Italia e ora confermata con molti dettagli in più: lui l'uomo scelto da Carlo Cimbri per la ... (liberoquotidiano)

Franco Antonello e il figlio Andrea ospiti a Domenica In: chi sono, la moglie e l’associazione - Franco Antonello e il figlio Andrea ospiti a Domenica In: chi sono, la moglie, la malattia e l'associazione. Tutte le informazioni ...tpi

Presenti in studio per la puntata di Pasqua anche Antonio Albanese, Franco e Andrea Antonello con Don Mazzi - Le interviste della puntata di Domenica In del 31 marzo. A Pasqua, da Mara Venier, sono ospiti anche Gianna Nannini, Virginia Raffaele e Francesca Fagnani.gazzetta

Domenica In, Mara Venier in diretta anche a Pasqua: da Virginia Raffaele a Francesca Fagnani, tutti gli ospiti di oggi - Domenica In non si ferma nemmeno a Pasqua. In diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, Mara Venier condurrà come ogni domenica il suo programma su Rai 1, tra interviste, ...ilmessaggero