Francesca Fagnani | «Raoul Bova l' ospite più noioso Ferragni? L' ho invitata | ?mi ha detto che doveva pensarci Ora ho più corteggiatori»

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo l?exploit dell?anno scorso a Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus, la successiva promozione in prima serata, il boom sui social e la relativa conquista di un pubblico...

oggi 31 marzo nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti di Mara Venier che ci faranno compagnia nel pomeriggio di Rai 1. oggi 31 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00 andrà in ... (movieplayer)

Presenti in studio per la puntata di Pasqua anche Antonio Albanese, Franco e Andrea Antonello con Don Mazzi - Le interviste della puntata di Domenica In del 31 marzo. A Pasqua, da Mara Venier, sono ospiti anche Gianna Nannini, Virginia Raffaele e Francesca Fagnani.gazzetta

Isabella Ferrari compie 60 anni: Miss Teenager a 15 anni, il successo con «Sapore di mare», 8 segreti - I primi anni Duemila sono quelli del successo televisivo: Isabella Ferrari ha interpretato il commissario Giovanna Scalise nelle prime due stagioni della serie «Distretto di Polizia» («Potevo girare t ...corriere

Domenica In, Mara Venier in diretta anche a Pasqua: da Virginia Raffaele a Francesca Fagnani, tutti gli ospiti di oggi - Domenica In non si ferma nemmeno a Pasqua. In diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, Mara Venier condurrà come ogni domenica il suo programma su Rai 1, tra interviste, ...ilmessaggero