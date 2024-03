Forte verso una rivoluzione Mezza squadra se ne andrà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Da anni nel piccolo mondo dell’hockey, le voci di mercato iniziano nelle prime settimane del nuovo anno. Questa primavera però sembra far presagire che potrebbe non essere facile allestire una serie A1 2024/25 completa, viste le difficoltà che alcune società stanno incontrando e che potrebbero portare a ridimensionamenti o addirittura alla rinuncia alla massima serie. Il tutto dopo l’abbandono del Vercelli al termine del girone d’andata. A parte ildei Marmi infatti, anche Grosseto e Montebello sembrano in difficoltà, ma per tutte il beneficio del dubbio è più che mai d’obbligo. Adei Marmi, dopo il traumatico addio di Attilio Bindi, il pericolo di una rinuncia alla massima serie sembrerebbe scongiurato e si sta lavorando per allestire unacompetitiva, anche se meno economicamente onerosa rispetto a quella ...