Formazioni ufficiali Marsiglia-Psg | Ligue 1 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Ledi-Psg, sfida valida per la 27ª giornata di. Il caldissimo derby di Francia vedrà protagonisti la 1ª e la 7ª in classifica. Il, reduce da due sconfitte in fila, vuole riscattare il pesante ko dell’andata (4-0). Psg che mira a gestire il vantaggio di dieci punti in classifica sul Monaco secondo. Calcio d’inizio ore 20.45 al Velodrome. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa PSG: in attesa SportFace.