Folle test del meccanico sulla Mercedes | la carambola e lo schianto | morta bimba di 7 anni

(Di domenica 31 marzo 2024) Un segnale di stop non rispettato e una velocità superiore ai 100 km/h su un tratto di strada dove il limite è fissato a 50km/h, le cause dell'incidentele, avvenuto ieri pomeriggio su via Pontina Vecchia, nel comune di Ardea in provincia di Roma, dove èsul colpo Regina Pietra, unadi 7che stava in macchina insieme alla madre, allo zio e al fratello. La procura della Repubblica di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato per il momento ancora contro ignoti. Il pm titolare dell'inchiesta infatti, è in attesa della conferma degli esami tossicologici sui conducenti delle tre autovetture coinvolte. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, uno dei conducenti sarebbe non negativo ad una sostanza stupefacente, ma sul soggetto sarebbero state disposte altre ...