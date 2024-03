Folla per la processione in centro E ora arriva il cardinale Bassetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) CORTONA "Questa sera tutti noi possiamo pregare per la Pace. In un mondo che ha le tinte oscure della guerra, con tanti che parlano a voce alta di armi e sangue noi speriamo nella pace. Speriamo in quella rinascita, che non ci fa chiamare nessuno nemico, ma tutti fratelli. Costruiamo la pace e facciamolo ciascuno con il proprio piccolo contributo". È il vescovo Andrea Migliavacca da Cortona ad esortare i fedeli ad una rinascita pasquale. La piazza è gremita per partecipare alla storica e scenograficadel Venerdì Santo per le vie delstorico. Una tradizione consolidata per Cortona sintesi della fede e dell’arte delle Compagnie laicali dei tempi passati, che ha raccolto la curiosità anche dei moltissimi turisti che in questi giorni sono in città. L’appuntamento ha preso il via dalla chiesa dello Spirito Santo e si è snodata per tutta ...