Foggia Franco Carlucci morto mentre faceva kitesurf a Vieste

(Di domenica 31 marzo 2024) Tragico incidente in un villaggio turistico a, 63 anni di, si trovava sul Gargano con amici per praticare lo sport in acqua quando sarebbe caduto in mare, rimanendo strangolato dal cavo del kite. Immediato l’intervento degli amici, che hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato invano la rianimazione.

Vieste, 63enne morto mentre fa kitesurf. «È rimasto strangolato dal cavo, il mare era agitato» - Tragedia a Vieste, in provincia di Foggia: Franco Carlucci, un uomo di 63 anni, è morto la mattina di Pasqua mentre faceva kitesurf nello specchio d'acqua antistante un ...ilmessaggero

Tragedia in mare a Vieste, un 63enne muore mentre fa kitesurf - In un villaggio turistico a Vieste è morto, mentre faceva kitesurf, un 63enne di Foggia. Franco Carlucci era sul Gargano con amici per praticare lo sport in acqua quando sarebbe caduto in mare, rimane ...msn

Tragedia in mare a Vieste, 63enne muore mentre fa kitesurf - (ANSA) - Foggia, 31 MAR - Un 63enne di Foggia, Franco Carlucci, è morto questa mattina mentre faceva kitesurf nello specchio d'acqua antistante ...notizie.tiscali