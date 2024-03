Fiorentina sconfitta dal Milan | 1-2 Italiano sbaglia le scelte | Leao è troppo per Dodò Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 31 marzo 2024) Ha credutoin se stesso,. Sono state letali, per la, le scelta dell'allenatore, soprattutto in difesa e a metà campo., opposto a, è stato lo specchio di una partita che ilha vinto per i troppi errori dei viola e per una formazione che l'allenatore ha completamenteto. E' vero che il migliore delè stato il portiere, Maignan, ma è altrettanto vero che con una difesa più granitica (con Kayode, Ranieri, Parisi) i rossoneri non si sarebbero trovati con praterie libere per arrivare davanti a Terracciano L'articolo proviene da Firenze Post.