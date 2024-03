Fiorentina-Milan | Vernazza | “Qualche tifoso farà pensieri proibiti su …”

COR. FIO, La difesa viola non passa l'esame Milan - La difesa della Fiorentina finisce un'altra volta sul banco degli imputati. Il Corriere Fiorentino parla di un reparto in continuo affanno riferendosi alla prova di Biraghi e colleghi nella ...firenzeviola

Palladino al posto di De Rossi e via libera Napoli: la decide Conte - Daniele De Rossi (Lapresse) – asromalive.it Se a ciò si aggiunge anche la recente caduta libera in casa Juventus e le diverse voci che da tempo si inseguono presso altre realtà, come per Milan e ...asromalive

Classifica Serie A, il Milan blinda il secondo posto. Juve in difficoltà - La Classifica della Serie A regala un’Inter solida al comando, al secondo posto si consolida il Milan con la vittoria con la Fiorentina, complice la sconfitta della Juve sul campo della Lazio. Per il ...sportpaper