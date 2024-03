Fiorentina-Milan | Pioli | “Non siamo i migliori | ma ci stiamo avvicinando”

Vincenzo Italiano , allenatore viola, ha parlato in conferenza dopo Fiorentina-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Pubblicato il 31 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sconfitta in casa per la Fiorentina contro il Milan. Al Franchi i rossoneri vanno in vantaggio al secondo della ripresa con Loftus-Cheek, ma tre minuti ... (dayitalianews)