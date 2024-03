Fiorentina-Milan | Pioli | “Leao può diventare un campione Sul gruppo …”

2024-03-31 00:44:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: FIRENZE – All’Artemio Franchi succede tutto in soli sei minuti: al 47? ... (justcalcio)

GAZZETTA, Fiorentina, prova di cuore. Leao da "Uffizi" - Il cuore non basta, né quello della squadra né quello dei 34mila presenti al Franchi. Nell'analizzare la Fiorentina-Milan, la Gazzetta dello Sport sottolinea l'ottima ...firenzeviola

Toro in Europa Il cuore dice: credici! La ragione: è dura. E la classifica lascia qualche speranza - La classifica in questo momento è: Inter* 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna* 54, Roma* 51, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42 (*una partita in meno). Domani si ...torinogranata

COR. SPORT, Troppo Milan per questa Fiorentina - Non era la serata giusta per perdere, e invece la Fiorentina esce dal Franchi con zero punti. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. "Troppo Milan per questa Fiorentina" ...firenzeviola